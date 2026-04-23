Remaja 11 Tahun yang Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan dalam Kondisi Meninggal

jpnn.com, JAKARTA - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang remaja berinisial AG, 11, yang dilaporkan hilang di Kali Ciliwung, Kampung Melayu, sejak Selasa (21/4).

Korban ditemukan mengapung di perairan Kaliadem setelah terseret arus sejauh belasan kilometer dari titik awal kejadian

“Korban ditemukan di perairan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara hari ini,” kata Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Metro Jaya, AKBP Ardhie Demastyo di Jakarta, Kamis

Baca Juga: Pemancing Tenggelam di Sungai Dodokan Ditemukan Meninggal Dunia

Setelah hilang tenggelam selama dua hari, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. “Pihak keluarga menolak melakukan autopsi dan akan membawa jasad untuk dikuburkan,” katanya.

Ia mengatakan proses pencarian dilakukan oleh personel Basarnas bersama Tim SAR gabungan sejak beberapa hari. “Jasad korban ditemukan di wilayah perairan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara setelah dilakukan pencarian,” ujar Ardhie.

Sementara itu, Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan jasad korban dievakuasi ke ambulans dan dibawa menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan visum.

Baca Juga: Bocah Tenggelam di Sungai Rawas Ditemukan Meninggal Dunia

Upaya pencarian dilakukan pada Kamis ini dengan melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sepanjang aliran Kali Ciliwung.

Selain itu, petugas melakukan pengamatan visual melalui jalur darat hingga radius 13 KM dari lokasi kejadian.