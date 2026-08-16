Remaja 14 Tahun Hilang Tenggelam di Sungai Musi Saat Menolong Temannya

jpnn.com - Niat seorang remaja untuk menyelamatkan temannya berakhir tragis. Raka (14), siswa SMP Negeri 4 Palembang dilaporkan tenggelam saat berupaya menolong temannya yang terseret arus ketika berenang di pinggir Sungai Musi.

Peristiwa itu terjadi di Sungai Musi kawasan Jalan Belabak, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Minggu (16/8/2026) pagi, sekitar pukul 09.30 WIB.

Saat itu, Raka bersama dua orang temannya, Dafa dan Fathona bermain dan berenang di pinggir Sungai Musi. Saat sedang berenang, Dafa tiba-tiba terseret arus.

Melihat kejadian tersebut, Raka dan Fathona berusaha memberikan pertolongan dengan membawa Dafa ke tepian sungai. Namun, ketika hendak membawa Dafa ke pinggir, Raka justru terseret arus ke tengah sungai dan seketika tenggelam.

Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Mancarah Wanto menjelaskan bahwa pihaknya menerima informasi kejadian sekitar pukul 11.00 WIB dan segera mengerahkan personel menuju lokasi untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

"Tim SAR melakukan penyelaman di sekitar lokasi awal korban dinyatakan tenggelam," jelas Mancarah.

Selain penyelaman, pencarian juga dilakukan dengan penyisiran permukaan air secara visual di sekitar lokasi kejadian hingga radius 3 kilometer.

Menurut Mancarah, seluruh unsur SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI AL, Polairud, Damkar, BPBD, PMI, dan masyarakat terus melakukan upaya pencarian dengan mengoptimalkan metode pencarian sesuai kondisi di lapangan.