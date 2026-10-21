menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Remaja 15 Tahun Tenggelam di Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Banten

Remaja 15 Tahun Tenggelam di Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Banten

Remaja 15 Tahun Tenggelam di Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Banten
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap remaja 15 tahun yang tenggelam di Danau Retensi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang pada Selasa (20/10). Foto: Basarnas Banten

jpnn.com - Seorang remaja dilaporkan tenggelam di Danau Retensi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang pada Selasa (20/10).

Identitas korban Jaka Wijaya (15) asal Kampung Pojok Al Barokah, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Komandan Tim SAR Gabungan Banten Teguh Sulis mengatakan insiden remaja tenggelam di Danau Retensi bermula ketika korban menaiki perahu hingga ke tengah danau.

Baca Juga:

"Korban kemudian terjatuh ke danau yang diduga tenggelam dikarenakan tidak bisa berenang," ucap Teguh, Selasa (20/10) malam.

"Berdasarkan laporan yang kami diterima, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB," sambung dia.

 Teguh menjelaskan dua penyelaman diterjunkan untuk melakukan pencarian terhadap korban hingga ke dasar danau.

Baca Juga:

"Total tim SAR gabungan yang ikut melakukan operasi pencarian lebih dari 20 orang," ujarnya.

Setelah operasi pencarian berjalan dua jam, kata Teguh, keberadaan korban ditemukan sekitar pukul 18.07 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

Remaja 15 tahun yang tenggelam di Danau Retensi Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) ditemukan meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI