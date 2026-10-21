Remaja 15 Tahun Tenggelam di Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Banten

jpnn.com - Seorang remaja dilaporkan tenggelam di Danau Retensi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang pada Selasa (20/10).

Identitas korban Jaka Wijaya (15) asal Kampung Pojok Al Barokah, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Komandan Tim SAR Gabungan Banten Teguh Sulis mengatakan insiden remaja tenggelam di Danau Retensi bermula ketika korban menaiki perahu hingga ke tengah danau.

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"Korban kemudian terjatuh ke danau yang diduga tenggelam dikarenakan tidak bisa berenang," ucap Teguh, Selasa (20/10) malam.

"Berdasarkan laporan yang kami diterima, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB," sambung dia.

Teguh menjelaskan dua penyelaman diterjunkan untuk melakukan pencarian terhadap korban hingga ke dasar danau.

"Total tim SAR gabungan yang ikut melakukan operasi pencarian lebih dari 20 orang," ujarnya.

Setelah operasi pencarian berjalan dua jam, kata Teguh, keberadaan korban ditemukan sekitar pukul 18.07 WIB dalam kondisi meninggal dunia.