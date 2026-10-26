Remaja Berkaus Persib Tewas di Bogor, Wagub Erwan Imbau Bobotoh Tak Terprovokasi

jpnn.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengimbau Bobotoh agar tidak terprovokasi menyusul insiden meninggalnya remaja berusia 16 tahun yang ditemukan di Jalan Raya Bogor, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026) malam.

Remaja tersebut ditemukan tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban diduga baru pulang dari Stadion Pakansari seusai menyaksikan pertandingan Garudayaksa FC melawan Persib Bandung.

Erwan meminta suporter Persib tetap menjaga kondusivitas karena informasi mengenai penyebab kejadian masih simpang siur.

Dia mengaku sejauh ini baru mengetahui informasi tersebut dari media sosial.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan berkoordinasi dengan kepolisian, manajemen Persib, dan komunitas Bobotoh untuk memperoleh informasi yang valid.

"Saya belum mendapatkan informasi yang utuh. Saya baru membaca dari media sosial. Kami nanti akan berkoordinasi dengan Polda dan Polres Bogor, manajemen Persib, serta komunitas Bobotoh. Kalau sudah ada informasi yang valid, saya pasti akan menyampaikannya," kata Erwan di Bandung, Senin (26/10/2026).

Erwan kembali mengingatkan Bobotoh agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar sebelum ada kejelasan mengenai insiden tersebut.