Remaja Bobol Rumah Mantan Pacar di Bekasi, Gasak Uang hingga iPhone 12

jpnn.com - KABUPATEN BEKASI - Seorang remaja berinisial A (18) nekad membobol rumah mantan pacarnya, I (18) di kediaman orang tua korban, Kampung Garon Tengah, Desa Setiajaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. Pelaku pun sudah diringkus aparat kepolisian.
"Pelaku menggasak handphone bermerek iPhone 12 serta uang tunai 900 ribu rupiah," kata Kapolsek Cabangbungin AKP Alex Chandra di Kabupaten Bekasi, Sabtu (22/11).
Dia menjelaskan aksi pencurian rumah ini dilaporkan oleh orang tua korban.
Alex memastikan bahwa pelaku dan anak pelapor sudah saling mengenal sebelumnya.
"Kejadian Jumat lewat dini hari, pukul 03.00 WIB. Pelaku mengenal baik korban Saudara I, anak pelapor, bahkan keduanya pernah menjalin hubungan pacaran," ungkapnya.
Pelaku melancarkan aksinya dengan cara memanjat pohon lalu masuk ke lantai dua rumah korban dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng.
Setelah itu, pelaku masuk ke kamar yang ditiduri I dan mengunci pintu dari dalam.
Pelaku sempat membangunkan korban dan menariknya agar tidak berteriak.
