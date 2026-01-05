Remaja Diterkam Buaya di Konsel, Basarnas Kerahkan Tim SAR

jpnn.com - KENDARI - Seorang remaja dikabarkan diterkam buaya di Sungai Desa Awonio, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Basarnas Kendari yang mendapatkan laporan atas kejadian itu mengerahkan Tim SAR untuk melakukan pencarian terhadap remaja tersebut.

"Kami menerima laporan telah terjadi kondisi membahayakan manusia terhadap satu orang yang diterkam buaya di Sungai Desa Awonio," kata Kepala Basarnas Kendari Amiruddin saat dihubungi di Kendari, Senin (5/1).

Dia mengatakan remaja yang diterkam buaya itu bernama Rafli (14).

Pihaknya mendapatkan laporan dari warga setempat pada pukul 15.10 WITA.

Amiruddin menjelaskan peristiwa itu bermula saat Rafi bersama dengan temannya pulang sekolah dan singgah mandi, sekaligus mencuci pakaiannya di Sungai Desa Awonio pada pukul 13.05 WITA.

Seusai korban diterkam, kata Amiruddin, pihak keluarga dan masyarakat setempat langsung melakukan pencarian, namun Rafi tak kunjung ditemukan.

Atas laporan tersebut, pihaknya kemudian memberangkatkan Tim Penyelamat Basarnas Kendari menuju ke lokasi untuk memberikan bantuan SAR.