Remaja Hilang di Gunung Guntur Ditemukan Tanpa Busana

jpnn.com - Pihak Polres Garut menyelidiki kasus seorang remaja yang sebelumnya hilang saat mencari serangga di kaki Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, lalu ditemukan warga dalam kondisi bingung dan tanpa busana ailas telanjang jauh dari area gunung.

"Personel kami masih melakukan pendampingan, masih melakukan penyelidikan," kata Kepala Polsek Tarogong Kaler Iptu Ate Ahmad Hermawan kepada wartawan di Garut, Senin (30/3/2026).

Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat terkait seorang remaja inisial MR (16) warga Kampung Godog, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler yang hilang saat mencari serangga bersama dua saudaranya di kawasan kaki Gunung Guntur, Minggu (29/3).

Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan oleh warga dengan kondisi bingung tanpa pakaian di daerah beda kecamatan tepatnya Kampung Cipepe, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut Minggu (29/3) malam.

"Kondisi korban saat ditemukan dalam kondisi bingung, dan tidak memakai pakaian, korban dibawa oleh kepala desa untuk diamankan," katanya

Polisi saat ini masih terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, warga, dan keluarganya untuk bisa mengetahui lebih jelas kondisi korban yang seperti itu.

"Tetap melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab korban menghilang hingga ditemukan jauh," katanya.

Keterangan sementara yang dihimpun kepolisian bahwa korban bersama kedua saudaranya hendak mencari serangga di kawasan kaki Gunung Guntur tepatnya di perbukitan Sanghiang, Kampung Cimuncang, Desa Rancabango, Tarogong Kaler.