Remaja Hilang di Lembah Tengkorak Ditemukan Selamat, Tim SAR Evakuasi

jpnn.com - BANDUNG - Seorang remaja pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang di jalur Lembah Tengkorak, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi selamat pada hari kedua operasi pencarian. Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan telah mengevakuasi remaja bernama Azhar Nursyekha Kamal (15) asal Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, itu.

Menurut Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana, korban ditemukan di area perkebunan wilayah Sukasari, Cisalak, Kabupaten Subang. "Alhamdulillah, survivor atas nama Azhar Nursyekha Kamal yang dilaporkan hilang di Lembah Tengkorak berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di area perkebunan Sukasari," katanya di Bandung, Rabu (24/6).

Dia menjelaskan pencarian dilakukan secara intensif sejak korban dilaporkan hilang dengan menyisir sejumlah jalur yang diduga dilalui korban, mulai dari Legok Jero, Kebon Kopi Lama hingga kawasan Puncak Gunung Sangara.

Selain penyisiran darat, Tim SAR Gabungan juga mengoptimalkan penggunaan drone thermal untuk memperluas jangkauan pencarian, terutama pada area yang sulit dijangkau oleh personel di lapangan.

"Tim SAR juga telah mengoptimalkan penggunaan drone thermal untuk memperluas jangkauan pencarian, khususnya pada area yang sulit dijangkau oleh tim darat," ujarnya.

Pihaknya telah menerjunkan sebanyak 74 personel SAR gabungan telah dibagi ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU) untuk melakukan penyisiran pada sejumlah sektor pencarian yang telah ditentukan.

Namun, sebelum penyisiran lanjutan dilakukan, korban lebih dahulu ditemukan oleh seorang warga bernama Hanli yang sedang berkebun di wilayah Desa Sukasari.

Korban ditemukan dalam keadaan selamat di lokasi yang berjarak sekitar empat kilometer dari titik yang diperkirakan menjadi lokasi terakhir keberadaan.