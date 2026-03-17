Remaja Mabuk Bawa Sajam Berulah di Kudus, Polisi Bertindak

jpnn.com - Jajaran Polsek Gebog, Polres Kudus mengamankan dua remaja yang diduga mabuk dan membawa senjata tajam (sajam) di Desa Besito, Kecamatan Gebog.

Kedua remaja itu diamankan polisi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan.

"Penangkapan kedua remaja tersebut dilakukan pada Selasa (17/3) dini hari, setelah kami menerima laporan warga terkait sekelompok pemuda yang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras di depan rumah penjual bahan bakar minyak (BBM) sekitar pukul 00.40 WIB," kata Kapolsek Gebog AKP Siswanto di Kudus, Selasa (17/3/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas piket SPKT bersama anggota Reskrim segera melakukan patroli dan penyisiran ke lokasi kejadian.

Hasilnya, sejumlah pemuda langsung melarikan diri saat melihat mobil patroli. Petugas kemudian berhasil mengamankan dua orang, satu di antaranya hendak melarikan diri dan satu lainnya dalam kondisi tertidur akibat pengaruh minuman keras.

Dua remaja yang diamankan diketahui berasal dari Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara dan Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Dari lokasi kejadian, petugas turut mengamankan barang bukti berupa dua senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 200 sentimeter (Cm) dan 120 cm.

Selain itu, lima unit sepeda motor juga diamankan. Pada salah satu kendaraan, ditemukan bungkusan plastik berisi air yang diduga akan digunakan untuk aksi perang air saat sahur.