Remaja Pelaku Tawuran Tewas Diduga Tertembak Polisi Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Remaja bernama Rafli Ramadhani alias Pingky (19 tahun) tewas diduga akibat luka tembak saat terjadi tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan.

Polrestabes Makassar mendalami tindakan anggotanya saat membubarkan tawuran.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan pihaknya akan memeriksa apakah tindakan anggota kepolisian saat membubarkan tawuran tersebut telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Nanti kami akan cari CCTV-nya, kami akan periksa saksi-saksi di lapangan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh anggota ini sudah sesuai SOP atau belum," kata Arya di Makassar, Minggu.

Rafli meninggal dunia setelah terjadi tawuran antarkelompok warga di Jalan Kandea III, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Makassar, Minggu dini hari.

Korban diduga mengalami luka tembak pada bagian punggung yang menembus bagian depan tubuhnya. Ia sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Arya mengatakan polisi masih mendalami penyebab kematian korban serta rangkaian kejadian di lokasi. Dia memastikan penyelidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima, tawuran tersebut melibatkan lebih dari 100 orang, sedangkan personel kepolisian yang tiba di lokasi sebanyak lima orang.