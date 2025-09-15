menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Remaja Putri Sempat Lakukan Ini Sebelum Jatuh dari Lantai 11 King's Shopping Center Bandung

Remaja Putri Sempat Lakukan Ini Sebelum Jatuh dari Lantai 11 King's Shopping Center Bandung

Remaja Putri Sempat Lakukan Ini Sebelum Jatuh dari Lantai 11 King's Shopping Center Bandung
TKP remaja diduga menjatuhkan diri dari lantai 11 area parkir King's Shopping Center, Jalan Kautamaan Istri, Kota Bandung, Senin (15/9/2025). Foto: sources for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Seorang remaja perempuan berinisial A, 19, ditemukan tewas di Jalan Ciguriang, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, pada Senin (15/9/2025) sore. 

Korban diduga menjatuhkan diri dari lantai 11 area parkir King's Shopping Center. 

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengonfirmasi kejadian tersebut.

Ia mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 16.30 WIB. Pihaknya pun lantas bergerak ke lokasi kejadian.

“Kami tadi menerima laporan informasi dari manajemen King 16.30 WIB bahwa ada seseorang yang informasi awal jatuh dari lantai 11. Dan setelah kami cek TKP benar seorang perempuan, inisial A kelahiran tahun 2006,” kata Heri di lokasi kejadian. 

Menurut keterangan saksi, semula korban duduk di tembok pembatas lantai 11, sendirian, dengan posisi menghadap ke area dalam parkiran. 

Saksi tersebut, yang merupakan petugas sekuriti sempat menegurnya, tetapi korban tak menghiraukannya.

“Menurut saksi dia sendiri di sana, sudah sempat dicegah oleh saksi, sekuriti, tetapi korban tidak menghiraukan,” jelas Heri.

Seorang remaja putri jatuh dari lantai 11 King's Shopping Center. Polisi menduga korban menjatuhkan diri.

