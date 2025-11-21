Remaja Tenggelam di Air Terjun Mangening Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - DENPASAR - Seorang remaja pengunjung Air Terjung Mangening, Buleleng, Bali, Gede Angga Putra Pratama (15) yang dilaporkan tenggelam pada Kamis (20/11), ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Basarnas Bali, Jumat (21/11) sekitar pukul 10.30 WITA.

Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Basarnas Bali Kadek Donny Indrawan menjelaskan bahwa jasad pengunjung yang tenggelam itu ditemukan tak lama dari dimulainya pencarian hari kedua pukul 09.45 WITA.

“Korban yang tenggelam di Ajr Terjun Mengening akhirnya ditemukan oleh Tim SAR Gabungan sekitar pukul 10.30 WITA,” kata Kadek Donny Indrawan dalam keterangan di Denpasar, Bali, Jumat (21/11).

Baca Juga: Remaja Tenggelam di Curug Besemah Pagaralam Ditemukan Meninggal

Basarnas Bali memfokuskan area pencarian di seputaran bawah air terjun dengan teknik snorkeling.

Tim SAR sempat terkendala kondisi air terjun yang sangat deras dan air keruh dengan pandangan di bawah permukaan kurang lebih 1 meter.

"Kami melakukan pencarian secara manual, karena target terlihat muncul tenggelam," ungkap Kadek Donny.

Baca Juga: Hasil Autopsi Dosen Untag Ungkap Aktivitas Berlebih sebelum Meninggal Dunia

Setelah tubuh korban dievakuasi, Tim SAR membawanya ke darat disambut isak tangis pihak keluarga.

“Sesuai permintaan dari pihak keluarga, korban dibawa menuju rumah duka menggunakan kendaraan dari Polsek Kubutambahan,” ucapnya.