Remaja Tenggelam di Curug Besemah Pagaralam Ditemukan Meninggal

jpnn.com, PAGARALAM - Tim SAR gabungan menemukan M. Azi Sahir (16) remaja yang dilaporkan tenggelam saat mandi di Curug Besemah Desa Mingkik, Kecamatan Dempo Selatan Pagaralam, Senin (3/11/2025) sekitar pukul 01.30 WIB.

Korban ditemukan mengapung dalam keadaan meninggal dunia tak jauh dari lokasi awal kejadian.

"Benar, korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 12.50 WIB, korban bersama delapan orang temannya nongkrong sambil mandi di Curug Besemah.

Saat sedang asyik mandi tiba-tiba korban terseret derasnya arus, teman korban yang melihat kejadian tersebut mencoba memberikan pertolongan.

Namun, dikarenakan arus yang cukup deras mengakibatkan tubuh korban seketika tenggelam. (mcr35/jpnn)