Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

jpnn.com - SERANG - Seorang remaja tenggelam di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban bernama Irfan (18) ditemukan pada hari kedua pencarian, Senin (15/9).

Kepala Subseksi Operasi Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan pada pukul 08.40 WIB.

"Korban ditemukan pada titik koordinat 6°07'17.9"S 105°51'43.6"E, atau sekitar 0,41 Nautical Mile dari lokasi awal kejadian," katanya di Serang, Banten, Senin (15/9).

Jenazah korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Desa Banjarwangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Dia menjelaskan peristiwa tenggelamnya korban terjadi pada Minggu (14/9), pukul 08.45 WIB.

Berdasarkan laporan yang diterima, dua remaja sedang berenang di tepi pantai, namun tiba-tiba keduanya tergulung ombak.

Satu korban atas nama M Virga Herlambang (19) berhasil diselamatkan.