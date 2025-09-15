Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
jpnn.com - SERANG - Seorang remaja tenggelam di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.
Korban bernama Irfan (18) ditemukan pada hari kedua pencarian, Senin (15/9).
Kepala Subseksi Operasi Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan pada pukul 08.40 WIB.
"Korban ditemukan pada titik koordinat 6°07'17.9"S 105°51'43.6"E, atau sekitar 0,41 Nautical Mile dari lokasi awal kejadian," katanya di Serang, Banten, Senin (15/9).
Jenazah korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Desa Banjarwangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dia menjelaskan peristiwa tenggelamnya korban terjadi pada Minggu (14/9), pukul 08.45 WIB.
Berdasarkan laporan yang diterima, dua remaja sedang berenang di tepi pantai, namun tiba-tiba keduanya tergulung ombak.
Satu korban atas nama M Virga Herlambang (19) berhasil diselamatkan.
Remaja tenggelam di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan sudah meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tim SAR Gabungan Masih Cari Pria Tenggelam di Sungai Musi
- Pria di Pekanbaru Tewas Dalam Neon Box, Begini Kejadiannya
- Berita Duka, Markus Raden Kusumo Nugroho Meninggal Dunia
- Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Pencari Ikan yang Tenggelam di Sungai Lebak Gabus
- Bus Rombongan Nakes yang Kecelakaan di Jalur Bromo Membawa 52 Penumpang
- Kecelakaan Bus di Lereng Gunung Bromo Probolinggo, 8 Karyawan RSBS Jember Meninggal