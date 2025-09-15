menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Remaja Tenggelam di Pantai Cinangka Serang Ditemukan Sudah Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR evakuasi jenazah korban di Kabupaten Serang, Banten, Senin (15/9/2025). ANTARA/HO-Basarnas Banten

jpnn.com - SERANG - Seorang remaja tenggelam di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban bernama Irfan (18) ditemukan pada hari kedua pencarian, Senin (15/9).

Kepala Subseksi Operasi Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan pada pukul 08.40 WIB.

Baca Juga:

"Korban ditemukan pada titik koordinat 6°07'17.9"S 105°51'43.6"E, atau sekitar 0,41 Nautical Mile dari lokasi awal kejadian," katanya di Serang, Banten, Senin (15/9).

Jenazah korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka di Desa Banjarwangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Dia menjelaskan peristiwa tenggelamnya korban terjadi pada Minggu (14/9), pukul 08.45 WIB.

Baca Juga:

Berdasarkan laporan yang diterima, dua remaja sedang berenang di tepi pantai, namun tiba-tiba keduanya tergulung ombak.

Satu korban atas nama M Virga Herlambang (19) berhasil diselamatkan.

Remaja tenggelam di Pantai Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, ditemukan sudah meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI