Remaja Terseret Arus di Pantai Jatisari Rembang Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - REMBANG - Seorang remaja berinisial ST yang diduga tenggelam karena terseret arus saat mandi di Pantai Jatisari, Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (16/9).

"Korban ditemukan warga pada Rabu (16/9) sekitar pukul 06.30 WIB, setelah sebelumnya tim gabungan melakukan pencarian hingga Selasa malam," kata Kapolsek Sluke IPTU Rudiyanto di Rembang, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa korban yang merupakan siswa SMK Umar Fatah itu bersama empat temannya mandi di Pantai Jatisari pada Selasa (15/9) sekitar pukul 17.00 WIB. "Mereka mandi di pantai, tepatnya di dekat jeti," tuturnya.

Menurut informasi yang diterima kepolisian, tiga teman korban lebih dahulu naik ke daratan, sementara korban ST bersama seorang rekannya bergerak ke sisi barat Jeti. Korban kemudian diduga terseret arus bawah hingga tenggelam.

Selain itu, korban diketahui tidak bisa berenang sehingga kesulitan menyelamatkan diri saat terseret arus. "Korban sendiri berencana melakukan PKL di Papua. Jadi, dia mandi tetapi tidak bisa berenang, terbawa arus bawah,” ujarnya.

Setelah menerima laporan kejadian tersebut, tim gabungan yang terdiri atas BPBD, Basarnas, TNI, Polri, Kecamatan Sluke, serta masyarakat, langsung melakukan pencarian terhadap korban.

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Pencarian dilakukan hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil sehingga pencarian direncanakan kembali dilanjutkan pada hari ini (16/9) sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebelum tim gabungan kembali melakukan pencarian, warga justru lebih dahulu menemukan korban sekitar pukul 06.30 WIB.