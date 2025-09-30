Remaja Terseret Ombak Pantai Sasak Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - SIMPANG EMPAT - Seorang remaja berusia 14 tahun berinisial F yang terseret ombak Pantai Sasak ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh Tim Gabungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar). Korban ditemukan pada Selasa (30/9), sekitar pukul 10.05 WIB.

"Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan saat ini sedang dievakuasi ke rumah duka di Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia," kata Koordinator Pos SAR Pasaman (OSC) Novi Yurandi di Simpang Empat, Selasa (30/9). Menurut dia, F ditemukan oleh tim gabungan 200 meter dari lokasi awal korban mandi bersama teman-temannya, dengan kondisi mengapung.

Dia mengatakan saat pencarian tim gabungan yang terdiri atas anggota Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), anggota Polsek Pasaman, kelompok siaga bencana (KSB) Sasak dan Ramah Pasisia serta kelompok lokal hero dan masyarakat, menurunkan peralatan rescue car, LCR + Mopel, peralatan air, peralatan medis, alat komunikasi, drone dan lainnya.

Novi menjelaskan bahwa kejadian terseretnya korban berawal pada 29 September 2025 sekitar pukul 16.30 WIB, saat F pergi ke Pantai Sasak dan mandi- mandi, lalu terseret ombak bersama temannya N (12). Rekan F, yakni Nselamat.

Mendapat informasi itu, masyarakat langsung melakukan pencarian pada Senin (29/9) hingga pukul 18.00 WIB.

Pos SAR juga ikut melakukan pencarian. Namun, korban tidak ditemukan.

"Pagi pukul 07.30 WIB tim gabungan melanjutkan pencarian korban dan akhirnya (korban) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," ujarnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berlibur di tepi pantai dan sungai, karena saat ini cuaca ekstrem.