Remaja Tewas Diduga Tertembak Polisi di Makassar, 5 Anggota Polsek Tallo Diperiksa Propam

jpnn.com - Kematian remaja bernama Rafli Ramadhani alias Pingky (19) yang diduga tertembak senjata api polisi berujung pemeriksaan lima anggota Polsek Tallo,, Makassar, Sulawesi Selatan.

Lima polisi itu diperiksa tim Bidang Propam buntut pembubaran tawuran antarkelompok di Jalan Kandea III, Bunga Ejaya Beru, Makassar yang berujung tewasnya Rafli diduga akibat luka tembak.

"Saya sampaikan ini ada Pak Kabid Humas Polda Sulsel, dan Pak Kabid Propam juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggotanya yang tadi diduga melakukan tindak tersebut," kata Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana di Kantor Biddokkes Polda Sulsel, Jalan Kumala Makassar, Minggu (27/9/2026).

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Arya menyebut tim Bidang Propam kini sedang mendalami apakah personel Polri yang bertugas menjalankan Standar Operasi Prosedur (SOP) atau tidak saat membubarkan tawuran tersebut.

Perwira menengah Polri itu juga meminta agar publik bersabar menunggu hasil pemeriksaan oleh tim Propam.

"Nanti dari hasil tersebut akan kami umumkan, apakah menyalahi SOP atau tidak. Namanya masih penyelidikan harap bersabar," ucapnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar menahan diri, tidak terprovokasi dengan pihak-pihak mana pun. Sebab, keluarga korban sudah memberikan kepercayaan kepada polisi untuk menangani dan menyelesaikan perkara tersebut seusai kejadian itu.

Hal senada juga disampaikan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto. Dia menyatakan tindak lanjut telah dilakukan kepolisian terhadap personel yang bertugas.