Remaja yang Tenggelam di Sungai Musi Saat Hendak Tolong Teman Akhirnya Ditemukan

jpnn.com, PALEMBANG - Raka (14) siswa SMP yang dilaporkan tenggelam saat berupaya menolong rekannya yang terseret arus ketika berenang di Sungai Musi Palembang ditemukan, Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 17.15 WIB.

Kasi Operasi Kantor SAR Palembang Mancarah Wanto menerangkan, setelah melakukan pencarian dengan metode penyelaman dan penyisiran permukaan air, korban ditemukan oleh Tim SAR Gabungan.

“Setelah dilakukan pencarian secara intensif, korban kami temukan. Korban ditemukan masih berada di dasar sungai, tidak jauh dari lokasi awal korban tenggelam, dalam kondisi meninggal dunia," terang Mncarah.

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Selanjutnya korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Atas kejadian tersebut, Basarnas Kantor SAR Palembang menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," ucap Mancarah.

Manca juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan yang telah bekerja sama dalam proses pencarian hingga evakuasi korban.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan dan masyarakat yang telah membantu pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi korban. Sinergi dan kerja sama seluruh pihak sangat membantu dalam pelaksanaan operasi SAR,” pungkas Manca.(mcr35/jpnn)



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