Rembug Tani Jawa Barat: APKARINDO Ajak Petani Tingkatkan Produktivitas Karet

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP APKARINDO Irfan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada para petani karet yang tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet di tengah berbagai tantangan.

Hal itu diungkapkan Irfan saat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPP APKARINDO) menggelar Rembug Tani Jawa Barat di Koperasi Wangunwati, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Mengusung tema "Optimalisasi Produksi Kebun di Tengah Meningkatnya Harga Karet Nasional", kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi petani, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor perkaretan nasional.

"Saya menyampaikan apresiasi para petani karet di Provinsi Jawa Barat yang hingga hari ini tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet,” ujar Irfan.

Menurut Irfan, Rembug Tani merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor perkaretan.

Mengingat lebih dari 80 persen kebun karet nasional dikelola oleh petani rakyat, maka penguatan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan industri.

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“Melalui forum ini, petani, pemerintah, organisasi petani, dan mitra dapat berdiskusi secara terbuka serta merumuskan langkah bersama untuk memperkuat masa depan karet rakyat," tegasnya.

Irfan menegaskan APKARINDO akan terus menjadi rumah perjuangan bagi petani karet Indonesia dengan memperjuangkan tata niaga yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada petani.