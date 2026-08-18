Remisi Eks Wamenaker Noel Disorot, Ada yang Perlu Dipertanyakan
jpnn.com, BANDUNG - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel memperoleh remisi HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.
Noel yang terjerat kasus korupsi, pemerasan, dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) itu divonis 4,5 tahun penjara.
Baru dua bulan dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Noel sudah mendapatkan pemotongan masa hukuman selama satu bulan.
Pakar Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Prof Nandang Sambas menilai secara normatif remisi memang merupakan hak warga binaan pemasyarakatan.
Namun, kata dia pemberian remisi kepada narapidana korupsi perlu dilihat secara lebih hati-hati karena korupsi merupakan tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime.
"Kalau merujuk ketentuan, baik di Undang-Undang Pemasyarakatan maupun peraturan menteri, memang hak setiap warga binaan untuk memperoleh salah satunya remisi," kata Nandang kepada JPNN, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, remisi atau pengurangan masa hukuman secara normatif tidak bertentangan dengan ketentuan hukum apabila seluruh persyaratannya terpenuhi.
Namun, dia menilai pemberian remisi kepada napi koruptor tetap harus mempertimbangkan karakter khusus tindak pidana tersebut.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel memperoleh remisi HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia.
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