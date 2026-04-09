Renaldy Pujiansyah Kembangkan Bisnis Berbasis Sistem Lintas Industri

jpnn.com, JAKARTA - Renaldy Pujiansyah dikenal sebagai pengusaha serial yang mengembangkan bisnis dengan pendekatan berbasis sistem dan strategi.

Dia terlibat dalam berbagai sektor, mulai dari media, distribusi digital, hingga industri kreatif dengan fokus pada pembangunan fondasi bisnis yang berkelanjutan.

Dalam perjalanannya, Renaldy mengaku pernah menghadapi fase sulit yang memengaruhi kondisi mental, finansial, dan arah hidupnya.

“Saya pernah di titik di mana semuanya runtuh,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan awak media, belum lama ini.

Pengalaman tersebut mendorongnya untuk mengubah cara pandang dalam membangun bisnis, dari sekadar mengandalkan kerja keras menjadi berbasis sistem.

“Di titik itu, saya sadar bahwa saya tidak bisa terus mengandalkan kerja keras saja. Harus ada sistem yang bisa membuat saya bangkit dan tidak jatuh di lubang yang sama,” katanya.

Sejak saat itu, dia mulai menekankan pentingnya membangun struktur bisnis yang memungkinkan peluang dapat diciptakan secara berulang.

Menurut Renaldy, banyak bisnis gagal bukan karena produk, melainkan karena tidak memiliki sistem yang kuat.