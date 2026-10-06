Renaldy Pujiansyah Perkenalkan The Architecture of Risk Pada Anak-Anak Panti
jpnn.com, JAKARTA - Serial entrepreneur, Renaldy Pujiansyah memperkenalkan buku The Architecture of Risk bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada Selasa (6/10/2026).
Alih-alih menggelar seremoni besar, dia memilih memperkenalkan buku tersebut bersama anak-anak di Asrama Cinta Yatim & Dhuafa, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan.
Momen tersebut dibagikan Renaldy melalui akun Instagram pribadinya, @renaldypjs. Dia menyebut perayaan ulang tahunnya kali ini terasa berbeda karena tidak hanya menandai pertambahan usia, tetapi juga menjadi momentum lahirnya sebuah buku.
“Untuk pertama kalinya, saya ingin membagikan sedikit cerita dari hari ulang tahun saya,” tulis Renaldy dalam unggahannya.
Renaldy mengatakan dirinya sengaja merayakan momen tersebut bersama anak-anak yang tengah menulis cerita hidup masing-masing.
Menurut dia, setiap anak memiliki mimpi besar dan perbedaan titik awal tidak semestinya menentukan sejauh mana seseorang dapat melangkah.
Unggahan tersebut mendapat sejumlah respons dari warganet dan beberapa akun Instagram. Mereka menyampaikan ucapan selamat ulang tahun sekaligus apresiasi atas peluncuran The Architecture of Risk.
Salah seorang warganet juga menilai pesan yang disampaikan Renaldy mengingatkan bahwa titik awal bukan penentu masa depan seseorang.
Renaldy Pujiansyah rayakan ulang tahun dengan memperkenalkan buku The Architecture of Risk di panti asuhan.
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