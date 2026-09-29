Renault 8 Gordini Concept: Sang Legenda dengan Jiwa Baru

jpnn.com - Bagi para pencinta kecepatan era 60-an, nama Gordini bukan sekadar stiker striping di atas bodi mobil.

Ia adalah simbol keliaran, raungan mesin yang khas, dan memori masa muda yang penuh adrenalin.

Kini, Renault secara resmi membangkitkan kembali sang legenda lewat Renault 8 Gordini Concept.

Bukan sekadar nostalgia jualan nama, sedan balap ikonik ini lahir kembali dengan jiwa baru.

Debut di ajang Renault Carwalk sebelum menyapa publik di Paris Motor Show 2026, wujudnya menjelma menjadi coupe listrik dua pintu yang tampil padat, agresif, dan sangat modern.

Kelahiran mobil pun punya cerita unik. Desain resminya merupakan hasil kompetisi ketat internal Renault Design yang menyaring lebih dari 300 sketsa.

Hasil akhirnya? Sebuah mahakarya restomod yang didedikasikan sebagai jembatan menyambut dibukanya museum Renault Collections di Flins.

Secara visual, mobil mengusung estetika ala café racer—memangkas elemen-elemen yang tak perlu untuk menonjolkan keindahan bentuknya.