Renault Kucurkan Investasi Rp200 Triliun untuk Garap EV dan Mobil Murah

jpnn.com - Renault Group tampaknya akan serius mengembangkan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) guna bersaing di industri otomotif global.

Itu terlihat karena Renault akan menginvestasikan lebih dari 10 miliar euro (sekitar Rp206,4 triliun) di Prancis selama lima tahun.

Selain kendaraan listrik, mereka juga akan mengembangkan mobil dengan harga lebih terjangkau.

"Selama lima tahun terakhir, kami telah menginvestasikan 13 miliar euro di Prancis untuk sepenuhnya mengubah jejak industri kami dengan bertaruh pada kendaraan listrik. Dalam lima tahun ke depan, jika kondisi sosial dan politik memungkinkan, kami akan kembali menginvestasikan lebih dari 10 miliar euro untuk terus mendorong kendaraan listrik dan membuat mobil lebih terjangkau,” kata CEO Renault Group François Provost dikutip dari laporan koran Sowetan, Senin (5/10) waktu setempat.

Mobil listrik mencapai rekor 42 persen dari seluruh pendaftaran mobil baru di Prancis pada September.

Permintaan EV di negara itu didorong oleh lonjakan harga bahan bakar sejak dimulainya perang Iran.

Provost mengatakan pihaknya memproduksi lebih banyak kendaraan di Prancis dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, perusahaan itu memproduksi 500.000 unit di Prancis saja.