Rencana Aksi Demo Besar-besaran Hari Ini di DPRD Jabar, Polda Jabar Belum Terima Surat Pengajuan

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jabar mengaku belum menerima surat pengajuan aksi unjuk rasa lanjutan yang akan dilakukan mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).

Rencana aksi demo besar-besaran ini tersebar informasinya di media sosial. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas negeri dan swasta di Bandung mengunggah poster giat aksi demo yang rencananya dimulai siang ini.

Aksi demo hari ini pun diperkirakan akan diikuti massa dengan jumlah yang lebih besar dari pekan sebelumnya.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, pihaknya tetap akan menerjunkan personel untuk berjaga di kawasan Gedung DPRD Jabar.

“Saya telah katakan kepada orang tua yang menjemput anaknya di Polda Jabar, tolong awasi anaknya unuk tidak ikut kembali. Bukannya berhasil, justru khawatirnya tambah ganas dia di lapangan. Yang berikutnya diinformasikan dari 1 sampai 5 September akan ada aksi lagi,” kata Hendra saat dikonfirmasi.

Hendra menegaskan, kepolisian selama ini telah berkonsentrasi di beberapa titik untuk pengamanan massa aksi. Berikutnya, Polda Jabar bakal mengembangkan lagi dan memperkuat kembali bersama stakeholder terkait.

"Nanti akan ada bantuan dari TNI, pemadam kebakaran, dan satpol PP. Kami akan melipatgandakan semua dibantu stakeholder yang terlibat dalam pengamanannya. Sebab, ada objek-objek vital lain, seperti perkantoran, tempat makan, atau lainnya nanti akan ditempatkan petugas untuk turut menjaga fasilitas perkantoran dan fasum agar tak dirusak oleh massa aksi," jelasnya.

Hendra memperingatkan, bahwa aspirasi ini sudah tidak ada orasinya, melainkan hanya pengerusakan saja.