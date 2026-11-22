jpnn.com, JAKARTA - Rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Bank Jakarta terus berjalan dan masih dalam tahap konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengungkapkan koordinasi bersama OJK dan sejumlah lembaga terkait dilakukan guna menentukan momentum pelaksanaan IPO yang paling tepat.

Selain berkonsultasi dengan regulator, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tengah mematangkan kajian serta asesmen internal bersama Mandiri Sekuritas, sembari menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki minat calon investor besar.

"IPO Bank Jakarta sekarang masih dalam tahap kajian terus asesmen-asesmen internal ya, dan pendampingan untuk Mandiri Sekuritas. Kita sedang menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki investor-investor besar, calon investor besar yang berminat di awal. Sambil kita konsultasi dengan OJK juga, dengan lembaga-lembaga yang lain terkait timing-nya sambil menunggu reform di pasar modal kan nanti kalau membaik timing-nya pas gitu," ungkap Yustinus dalam keterangan resmi.

Yustinus menjelaskan Pemprov DKI memasang target optimistis agar IPO Bank Jakarta dapat terealisasi pada pertengahan 2027.

Namun, penentuan jadwal pasti tetap melihat perkembangan kondisi pasar modal serta saran dari OJK dan perusahaan efek selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).

"Harapannya mudah-mudahan bisa di pertengahan 2027 kalau ini ya target optimisnya ya, tapi nanti kita lihat pasar dan kita juga akan minta saran nanti dari OJK dari perusahaan efek kira-kira pasnya di mana," jelasnya

Mengenai target perolehan dana dari aksi korporasi tersebut, Yustinus menyatakan angkanya masih menunggu hasil asesmen dari underwriter.