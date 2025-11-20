Rencana Pembubaran Satgas BLBI, Ekonom Peringatkan Hal Ini
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pengakhiran masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menjadi sorotan.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti implikasi dari pengalihan penanganan piutang BLBI kembali ke mekanisme administratif biasa di Kementerian Keuangan dan DJKN.
Salah satu yang digarisbawahi yakni rencana tersebut bagian dari normalisasi kelembagaan yang wajar atau justru sebuah "penurunan gigi" yang berpotensi melemahkan daya paksa negara dalam menagih piutang BLBI.
Sebagaimana diketahui, piutang kasus BLBI terhadap negara mencapai ratusan triliun rupiah.
"Satgas BLBI dibentuk sebagai respons politik dan hukum yang tegas," kata Nur Hidayat kepada Jpnn.com, Kamis (20/11).
Satgas kasus BLBI semula dibentuk dengan menggabungkan kewenangan lintas lembaga, mencakup Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Capaian Satgas BLBI dalam mengamankan sekitar Rp 38 triliun menunjukkan adanya progres yang berarti.
"Capaian sekitar Rp38 triliun yang sudah berhasil diamankan menunjukkan ada progres, tetapi masih jauh dari total hak tagih yang lebih dari Rp110 triliun rupiah," tuturnya.
Rencana Satuan Tugas (Satgas) BLBI dibubarkan, Ekonom memperingatkan penurunan daya paksa penagihan piutang ratusan triliun oleh negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tanggapi Pernyataan Menkeu Purbaya Soal Kelanjutan Tagih Utang BLBI, Hardjuno: Tak Pernah Kedaluwarsa
- Purbaya Bakal Bubarkan Satgas BLBI Bentukan Jokowi
- Pemerintah Bakal Bangun Rumah Rakyat di Lahan Sitaan Korupsi, Cek Lokasinya
- Hardjuno Wiwoho: Uji Materi Perppu Tentang PUPN Jadi Momentum Membuka Proses Penanganan BLBI
- Eksaminasi IKADIN: Pemblokiran Akses oleh Satgas BLBI Dinilai Menyimpang dari Hukum
- Hardjuno: Satgas BLBI Harus Fokus Mengembalikan Uang Negara dari Obligor Nakal