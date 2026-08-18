Rencana Persib Bandung untuk Pemain Timnas yang Baru Datang

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan membawa skuad yang lebih lengkap saat menghadapi Bali United pada laga terakhir turnamen Dewata Challenge Series 2026.

Maung Bandung kini sudah diperkuat tujuh pemain yang sebelumnya membela Timnas Indonesia. Mereka ialah Marc Klok, Beckham Putra, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Thom Haye, dan Saddil Ramdani.

Sebelumnya, Klok, Beckham, dan Saddil lebih dahulu tiba di Bali. Setelah itu, Oratmangoen, Sandy Walsh, Haye, dan Eliano menyusul. Kini seluruh pemain sudah berkumpul dan dipersiapkan untuk laga penentuan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan dirinya memberikan toleransi kepada pemain Timnas Indonesia yang baru bergabung. Mereka belum dilibatkan saat Persib menghadapi Sabah FC pada laga perdana.

Namun, setelah mendapatkan waktu istirahat yang cukup, Tolic memastikan kondisi mereka sudah siap untuk dimainkan.

"Mereka sedikit mengalami jet lag, tetapi semuanya siap bermain," kata Igor, Selasa (18/8/2026).

Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan Sandy Walsh masih diragukan tampil karena cedera yang dialaminya saat memperkuat Timnas Indonesia.

Tolic tidak ingin mengambil risiko karena Persib masih memiliki pertandingan penting melawan Manila Digger pada fase pendahuluan AFC Champions League Two (ACL 2).