Rencana Pindah

Oleh Dahlan Iskan

Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Kian simpang siur. Pun setelah seluruh dunia ikut menderita masih juga belum jelas: akan dibawa ke mana perang lawan Iran itu.

Tidak ada ucapan satu tokoh pun di Amerika Serikat yang bisa dipegang.

Pete Hegseth dan tato-tatonya.

Yang paling "kejam" ialah ucapan seorang menteri yang Anda sudah duga siapa namanya: Pete Hegseth. Ia menteri pertahanan.

Presiden Donald Trump pernah mengubah sebutan menteri pertahanan itu dengan ''menteri perang''. Secretary of War.

Mungkin itu setelah Trump melihat watak orang yang akan ia angkat sebagai menteri waktu itu: selalu ingin perang.

Itu tidak hanya bisa disimak dari ucapan-ucapannya, tetapi juga dari tato yang banyak terlihat di lengan dan dadanya.

Hegseth ingin serangan ke Iran justru ditingkatkan. Ia menilai Iran sudah sangat lemah.

