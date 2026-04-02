Rencana Pindah
Oleh Dahlan Iskan
jpnn.com - Kian simpang siur. Pun setelah seluruh dunia ikut menderita masih juga belum jelas: akan dibawa ke mana perang lawan Iran itu.
Tidak ada ucapan satu tokoh pun di Amerika Serikat yang bisa dipegang.
Pete Hegseth dan tato-tatonya.--
Yang paling "kejam" ialah ucapan seorang menteri yang Anda sudah duga siapa namanya: Pete Hegseth. Ia menteri pertahanan.
Presiden Donald Trump pernah mengubah sebutan menteri pertahanan itu dengan ''menteri perang''. Secretary of War.
Mungkin itu setelah Trump melihat watak orang yang akan ia angkat sebagai menteri waktu itu: selalu ingin perang.
Itu tidak hanya bisa disimak dari ucapan-ucapannya, tetapi juga dari tato yang banyak terlihat di lengan dan dadanya.
Hegseth ingin serangan ke Iran justru ditingkatkan. Ia menilai Iran sudah sangat lemah.
- Iran Sebut Ancaman AS Menyerang Fasilitas Energi sebagai Kejahatan Perang
- Trump Ancam Serang Pembangkit Listrik & Jembatan Iran Selasa Jika Selat Hormuz tak Dibuka
- Iran Tembak Jatuh Pesawat C-130 Hercules Kedua Milik AS
- Kompor Oracle
- Pembalasan Dilakukan, Iran Serang Fasilitas Petrokimia di Israel, UEA, Bahrain, Kuwait
- Kopilot Pesawat AS F-15E yang Jatuh di Iran Selamat, Kini Jalani Perawatan Medis di Kuwait