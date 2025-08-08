menu
Rencana Pindah, Indra Bekti Mulai Lamar Pekerjaan di Australia

Rencana Pindah, Indra Bekti Mulai Lamar Pekerjaan di Australia
Indra Bekti. Foto: Instagram/indrabekti

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Indra Bekti ternyata telah mencoba melamar pekerjaan di Australia.

Hal tersebut sehubungan dengan rencana dirinya dan keluarga untuk pindah ke sana.

"Sudah apply ke sana, tetapi belum dibalas," ungkap Indra Bekti saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Pria berusia 47 tahun itu melamar untuk menjadi tenaga pengajar di salah satu kampus di Australia.

Indra Bekti merasa punya kapasitas untuk mengajarkan tentang kemampuan dan seni berbicara di depan umum.

"Pengin mengajar public speaking," jelas suami Aldila Jelita itu.

Menurut Indra Bekti, kepindahan dirinya ke Australia masih dalam tahap pembahasan dan persiapan.

Oleh sebab itu, dia memastikan masih menerima tawaran pekerjaan di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

