Rencana PLTN 7 GW Indonesia Jadi Bahasan Delegasi DigiTech di USC

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 7 gigawatt (GW) menjadi pembahasan dalam kunjungan delegasi Indonesia–US DigiTech Forum ke University of Southern California (USC), Los Angeles, pada 8 Oktober 2026.

Dalam pertemuan tersebut, akademisi USC Prof. Najmedin Meshkati mengingatkan pentingnya keselamatan dan pembelajaran dari kecelakaan nuklir di negara lain.

Pembahasan itu berlangsung dua hari setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan target pengembangan PLTN 7 GW dalam Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, 6 Oktober 2026.

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Menurut Hashim, target tersebut telah masuk dalam rencana induk energi nasional berdasarkan informasi dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Meshkati, akademisi yang meneliti keselamatan pembangkit nuklir dan sistem berisiko tinggi, menyinggung pemberitaan World Nuclear News mengenai persiapan Indonesia menuju pemanfaatan energi nuklir.

Dia mengingatkan pemerintah agar mempelajari pengalaman negara yang telah mengoperasikan PLTN, termasuk kecelakaan yang pernah terjadi.

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“Saya pernah ke Tiongkok. Saya juga pernah ke Fukushima; saya sudah berada di sana dan melihatnya sendiri. Saya berharap Indonesia dapat mengelola tenaga nuklir dengan lebih baik daripada Ukraina dan Jepang,” ujar Meshkati.

Meshkati memiliki pengalaman mengkaji kecelakaan nuklir Fukushima di Jepang dan Chernobyl di Ukraina. Dia pernah menjadi anggota komite National Academy of Sciences/National Research Council Amerika Serikat yang mempelajari kecelakaan Fukushima untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pembangkit nuklir.