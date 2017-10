Rencana Pochettino saat Tottenham Hotspur Tandang ke Madrid

jpnn.com, MADRID - Manajer Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino menjanjikan permainan agresif saat timnya berkunjung ke markas Real Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu (18/10) dini hari WIB.

Spurs dan Madrid akan bentrok dalam lanjutan fase Grup H Liga Champions. "Kami akan mencoba untuk mendominasi. Memainkan sepak bola yang lebih baik dari mereka. Sebuah tantangan besar bagi kami untuk mendominasi melawan Madrid," ujarnya kepada Express.

Pochettino bukan asal bicara. Dua laga di Liga Champions disapu bersih dengan kemenangan. Di Premier League, Spurs baru satu kali kalah dalam delapan pertandingan.

"Kami akan melakukan pressing tinggi, bermain di daerah lawan, agresif, dan berani. Seperti itulah sepak bola harusnya dimainkan. Jika mereka menekan kami hingga dalam, itu juga tidak apa-apa, kami akan beradaptasi dengan kualitas mereka," pungkasnya. (rap/jpc)

Jadwal Liga Champions, Rabu (18/10) dini hari WIB

Grup E: Maribor vs Liverpool, Spartac Moscow vs Sevilla

Grup F: Feyenoord vs Shakhtar Donetsk

Grup G: Monaco vs Besiktas, RB Leipzig vs Porto

Grup H: APOEL Nicosia vs Borussia Dortmund, Real Madrid vs Tottenham Hotspur