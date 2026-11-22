jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menerima perintah ketua umum Zulkifli Hasan atau Zulhas menyikapi rencana pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan pimpinan partai.

"Tadi siang saya menghadap ketua umum PAN, Bang Zulkifli Hasan. Saya diperintah untuk mempersiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan pertemuan tersebut," kata dia melalui layanan pesan, Minggu.

Viva Yoga mengatakan Zulhas diundang perihal pertemuan dengan Presiden Prabowo dan menyatakan hadir.

"Bang Zulkifli Hasan akan hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo bersama partai koalisi untuk mendiskusikan nama cawapres," lanjutnya.

Namun, Viva Yoga mengaku belum mengetahui secara resmi perihal waktu pertemuan.

"Ya, untuk waktunya, sedang menunggu," katanya.

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Dia menyebutkan Zulhas bersama PAN menyerahkan kepada Presiden Prabowo mengusulkan dua nama cawapres ke MPR RI.

"Menurut Bang Zulkifli Hasan, sikap PAN sudah jelas bahwa persoalan nama calon wapres diserahkan sepenuhnya kepada keputusan final dari Presiden Prabowo," kata Viva Yoga.