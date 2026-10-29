Reno Fahreza Jadikan Loh Kok Tum Band Sebagai Ruang Berekspresi

jpnn.com, JAKARTA - Setiap musisi memiliki perjalanan dan inspirasi yang membentuk karakter bermusiknya. Begitu pula dengan Reno Fahreza, personel Loh Kok Tum Band.

Reno Fahreza menjadikan musik sebagai ruang untuk berekspresi sekaligus membangun hubungan dengan pendengar.

Dalam perjalanan bermusiknya, dia mengaku terinspirasi oleh Liam Gallagher, vokalis Oasis yang dikenal melalui karakter vokal dan gaya panggung yang khas.

Di luar panggung, Reno Fahreza memandang pengalaman hidup sebagai bagian penting dari proses pembentukan dirinya, termasuk dalam menjaga loyalitas, ketulusan, dan komitmen terhadap hal yang dijalani.

Bersama Loh Kok Tum Band, Reno Fahreza menjalani proses bermusik yang tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga kerja sama dan dinamika antarpersonel.

Menurutnya, identitas sebuah band terbentuk melalui karakter masing-masing personel, komunikasi, serta komitmen untuk terus berkarya.

Dia juga menilai bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian wajar dalam proses kreatif yang dapat menghasilkan perspektif baru ketika disikapi dengan keterbukaan dan rasa saling menghargai.

Berbagai pengalaman selama bersama band menjadi bagian dari perjalanan yang terus disyukuri Reno Fahreza.