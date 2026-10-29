Renovasi 16 Rumah Warga Rembang, Djarum Habiskan Rp 1,2 Miliar
jpnn.com, REMBANG - PT Djarum merampungkan renovasi dan pembangunan ulang 16 rumah warga berpenghasilan rendah di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Program tersebut menelan biaya sedikitnya Rp 1,2 miliar.
Serah terima rumah kepada para penerima manfaat berlangsung di Pendopo Kabupaten Rembang, Kamis (29/10), dan dihadiri Bupati Rembang H. Harno, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala desa, serta keluarga penerima manfaat.
Sebanyak 16 rumah tersebut tersebar di empat desa, yakni Desa Labuhan Kidul sebanyak enam rumah dan Desa Bendo dua rumah di Kecamatan Sluke.
Sementara itu, masing-masing empat rumah berada di Desa Landoh, Kecamatan Sulang, serta Desa Punjulharjo, Kecamatan Rembang.
Biaya renovasi dan pembangunan ulang setiap rumah berkisar Rp 70 juta hingga Rp 85 juta, menyesuaikan kondisi bangunan.
Salah satu penerima manfaat, Masduqi, warga Desa Punjulharjo, mengaku bersyukur keluarganya kini dapat menempati rumah yang lebih aman dan nyaman.
Sebelumnya, buruh petani garam tersebut tinggal bersama istri dan anak-anaknya di rumah berdinding anyaman bambu, beratap kayu, serta berlantaikan tanah yang rawan bocor dan rembes saat musim hujan.
“Sekarang saya sangat senang, rumahnya sudah lebih adem, bersih, dan nyaman,” ujar Masduqi.
Djarum merampungkan renovasi dan pembangunan ulang 16 rumah warga Rembang dengan biaya Rp 1,2 miliar.
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