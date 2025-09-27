Renovasi Fasum Secara Bertahap, Pemko Pekanbaru Gandeng Swasta Agar Tak Bebani APBD  

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai merekonstruksi fasilitas umum, termasuk halte bus, dengan menggandeng pihak swasta.

Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih layak dan nyaman, sekaligus tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan salah satu halte yang sedang dikerjakan adalah Halte BSI Pasar Dupa 1 dan 2.

Renovasi dilakukan secara bertahap dengan dukungan pihak swasta, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Alhamdulillah, perbaikan fasilitas umum di Pekanbaru mulai berjalan," kata Agung Nugroho Sabtu (27/9).

Dia menyebut saat ini pihak BSI sudah bekerja untuk membenahi halte Pasar Dupa.

"Halte renovasi ini akan dilakukan bertahap, dan melibatkan pihak swasta agar tidak membebani APBD,” ujarnya.

Menurut Agung, kerja sama ini menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam membangun kota.