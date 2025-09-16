Renovasi Sekolah di Desa Morosi, Pengusaha Asal Tiongkok Gratiskan Biaya Pendidikan

jpnn.com, KONAWE - Pengusaha asal Tiongkok, Tony Zhou melalui Yayasan Andrew Zhu & Tony Zhou membangun Sekolah Dasar Harapan (SDN 1 Porara) di Desa Morosi yang direnovasi menyeluruh, senilai CNY 5 juta yuan atau setara Rp11 miliar.

Hasilnya, sekolah yang dibangun sejak November 2022 dan rampung Januari 2024 ini kini memiliki 16 ruang kelas, 22 guru, serta 500 murid, dengan 107 siswa baru tercatat pada tahun ajaran 2025.

Pendidikan di SDN 1 Porara juga diberikan tanpa biaya, sehingga semakin memudahkan akses belajar bagi anak-anak di Morosi.

Baca Juga: Waka MPR Tegaskan Pentingnya Pendidikan Berkualitas untuk Wujudkan SDM Berdaya Saing

Dengan luas 4.500 meter persegi dan struktur beton bertulang cor di tempat, sekolah ini memenuhi standar keselamatan internasional dengan intensitas fortifikasi seismik hingga 8 derajat.

Gedung dua lantai tersebut memiliki 20 ruang, termasuk kelas, kantor, toilet, dan ruang kegiatan.

Fasilitasnya lengkap, mulai dari meja, alat peraga, hingga peralatan olahraga, dengan kapasitas menampung 600 guru dan siswa.

Selama lebih dari sepuluh tahun, komunikasi antara masyarakat Morosi dan Tony Zhou terjalin erat, dengan banyak aspirasi warga yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Pertumbuhan industri yang pesat di Kawasan Morosi pun terimbangi dengan peningkatan kualitas SDM melalui infrastruktur pendidikan.