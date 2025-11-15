Renovation Expo Indonesia 2025: Solusi One-Stop untuk Wujudkan Rumah Impian

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kenaikan harga properti yang menantang daya beli, Renovation Expo Indonesia 2025 by Megabuild hadir dengan solusi cerdas dan efisien.

Mengusung tema "Designing for Inspired Living," pameran ini memposisikan diri sebagai Pusat Solusi One-Stop (Satu Atap) Terlengkap bagi setiap orang yang berencana melakukan renovasi, mengubah interior, atau mencari furniture terbaru.

Pameran yang diselenggarakan oleh Panorama Media ini merupakan destinasi wajib yang menawarkan kombinasi sempurna antara produk, konsultasi, inspirasi, dan edukasi, yang menjamin renovasi Anda berjalan efisien dan hemat biaya.

"Renovation Expo Indonesia didedikasikan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat merancang ulang dan meningkatkan kualitas hidup di rumah mereka tanpa harus terbebani biaya yang besar. Kami menyajikan blueprint lengkap, dari material hingga konsultasi desain, yang efisien dan visioner,” ucap Presiden Direktur Panorama Media Royanto Handaya.

Renovation Expo Indonesia 2025 akan dipenuhi dengan program-program unggulan yang dirancang untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi pengunjung.

Aspek produk dijamin lengkap dengan hadirnya pameran yang melibatkan lebih dari 150 merek dari industri renovasi, material bangunan, dan interior ternama.

Untuk menjamin solusi hemat biaya, pengunjung dapat menikmati PESTA DISKON! PESTA HADIAH!, sebuah kampanye penjualan spesial akhir tahun yang menyajikan berbagai promo menarik, diskon, dan cashback hingga 75%.

Selain itu, ada kesempatan untuk meraih keberuntungan melalui Lucky Draw & Grand Prize dengan total hadiah hingga Rp 100 juta hanya dengan minimum belanja Rp 250.000, serta Auction Produk Kebutuhan di mana produk sehari-hari dilelang dengan harga fantastis mulai dari Rp 30.000.