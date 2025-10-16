menu
Repsol Kembali ke MotoGP 2026, Tetapi di Jalur Berbeda
Ilustrasi Repsol saat menjadi sponsor utama tim MotoGP. Foto: Twitter/HRC_MotoGP

jpnn.com - Setelah lebih dari 30 tahun jadi ikon di paddock MotoGP, Repsol siap kembali, tetapi kali ini dengan peran yang bikin banyak orang mengangkat alis.

Bukan lagi tampil gagah di fairing motor tim pabrikan Honda, Repsol justru akan turun ke lintasan MotoGP 2026 sebagai pemasok pelumas resmi Moto2 dan Moto3.

Langkah itu menandai babak baru bagi raksasa minyak asal Spanyol itu setelah resmi mengakhiri “pernikahan legendaris” dengan Honda Racing Corporation (HRC) pada akhir musim 2024.

Bayangkan saja, kerja sama yang dimulai sejak 1995 itu sudah menghasilkan sederet momen emas di lintasan — dari era Mick Doohan dan Alex Criville, hingga masa kejayaan Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner, dan Marc Marquez.

Totalnya? Puluhan kemenangan dan gelar dunia yang membuat warna oranye–putih Repsol begitu ikonik di MotoGP.

Namun, masa kejayaan itu perlahan meredup. Mulai musim 2023, logo Repsol makin jarang terlihat di motor Honda, hingga akhirnya Castrol mengambil alih posisi sponsor utama.

Banyak yang mengira Repsol pamit selamanya dari dunia balap motor paling bergengsi itu. Ternyata tidak.

Menurut laporan Motorsport.com Spanyol, Repsol justru menyiapkan comeback elegan: menggantikan Liqui Moly sebagai pemasok pelumas resmi Moto2 dan Moto3 mulai musim 2026.

