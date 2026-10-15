Repsol Rayakan Ragam Gaya Hidup Anak Motor di Kustomfest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ada yang menemukan dunianya di atas tanah berdebu, ada yang menjadikan skuter matik sebagai kanvas gaya hidup, dan lainnya memilih bertahan dengan deru motor klasik.

Motornya beda, gayanya beda, tetapi alasannya sama: rasa cinta yang terlanjur membakar dada, di sinilah Kustomfest menjelma.

Riuh kultur kustom itu mengumpul di Jogja Expo Center pada 10–11 Oktober.

Di Kustomfest 2026, Repsol Lubricants ikut melebur merayakan perbedaan gaya hidup anak motor lewat kolaborasi lintas komunitas.

Misalnya Surabaya Main Tanah. Berawal dari kumpul-kumpul santai dan main tanah di Surabaya, pergerakan yang diinisiasi Haris Fatchurohman—sosok di balik Manasi Ride dan Smokebelt Garage—ini tumbuh jadi wadah bagi siapa saja yang ingin mencicipi sensasi flat track.

Geser ke Jakarta, ada Kalcer Skuter yang membawa napas beda. Di tangan mereka, skuter matik harian disulap jadi cerminan pop culture.

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Tidak peduli apa merek motornya, yang penting punya konsep dan karakter yang tegas.

Lalu ada Gigas Rockers yang mewakili aura klasik dan chopper. Bagi mereka, motor bukan sekadar alat transportasi, melainkan karya seni tingkat tinggi yang sarat nilai craftsmanship.