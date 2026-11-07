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Republik di Persimpangan Jalan: Penangkapan Jenderal Polisi & Perjuangan Berat Kapolri Selamatkan Muruah Bangsa

Oleh: Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hamid, M.P- Pakar Kebijakan Publik

Republik di Persimpangan Jalan: Penangkapan Jenderal Polisi & Perjuangan Berat Kapolri Selamatkan Muruah Bangsa
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Peneliti Utama BRIDA Jawa Timur dan Pakar Kebijakan Publik Prof. Dr. Ir. H. Abdul Hamid, M.P. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Indonesia sedang menghadapi ujian besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional telah mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

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Perkembangan berikutnya pada 5–6 November 2026 menunjukkan bertambahnya seorang tersangka, yakni Irjen Slamet Uliandi.

Dengan demikian, jumlah tersangka telah menjadi empat perwira tinggi. Seluruh dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil.

Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa tidak ada jabatan yang boleh berada di atas hukum.

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Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memikul tanggung jawab yang sangat berat.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh nasional telah mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

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