Reputasi Changan Lumin dan Deepal S07 di Pasar Global, Kini Hadir di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah percepatan elektrifikasi industri otomotif global, Changan Automobile mulai menunjukkan taringnya lewat dua model yang kian dikenal luas: Changan Lumin dan Deepal S07.
Keduanya menjadi gambaran bagaimana mobil listrik tak lagi sekadar tren, melainkan solusi mobilitas masa depan yang makin nyata.
Di pasar Indonesia, kedua model tersebut hadir melalui kerja sama strategis dengan Indomobil Group, salah satu pemain lama di industri otomotif nasional.
Kombinasi teknologi, desain, dan pengalaman pasar global menjadi modal utama menyasar konsumen tanah air.
Di segmen kendaraan listrik perkotaan, Changan Lumin tampil sebagai city EV yang ringkas sekaligus stylish.
Mobil listrik mungil itu dirancang untuk mobilitas urban yang padat, dengan dimensi kompak yang memudahkan manuver di jalan sempit maupun kemacetan.
Meski kecil, penerimaannya di pasar global terbilang besar. Lebih dari 500 ribu unit telah digunakan konsumen di berbagai negara.
Efisiensi energi menjadi salah satu kekuatan utamanya. Dengan karakter yang praktis dan ekonomis, Lumin dianggap mampu menjadi pintu masuk bagi konsumen yang ingin mulai beralih ke mobil listrik.
