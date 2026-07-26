Rerata Pemda Tak Mampu Mengangkat PPPK Paruh Waktu jadi ASN Penuh, Sangat Menyedihkan
jpnn.com, JAKARTA - Rerata pemerintah daerah (pemda) tidak mampu mengangkat PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh.
Fakta ini sangat menyedihkan, lantaran banyak PPPK paruh waktu usianya di atas 50 tahun.
Jika dalam 5-10 tahun tidak diangkat ASN penuh, maka tenaga teknis dan tenaga kesehatan (nakes) akan pensiun dengan status PPPK paruh waktu.
PPPK paruh waktu guru masih bisa menikmati status ASN penuh 5 sampai satu tahun.
"Masa kontrak PPPK paruh waktu akan berakhir tahun ini, dimulai September, ada yang Oktober. Sayangnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda diangkat menjadi ASN penuh," kata Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi kepada JPNN.com, Minggu (26/7/2026).
Dia mengungkapkan, rata-rata daerah hanya mampu memperpanjang kontrak PPPK paruh waktu.
Mereka tidak mampu mengangkat ke PPPK penuh waktu karena keterbatasan anggaran daerah.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat hampir semua PPPK paruh waktu galau, takut tidak diperpanjang kontrak.
Rerata pemda tidak mampu mengangkat PPPK Paruh Waktu jadi ASN penuh, sangat menyedihkan
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