Resahkan Warga, 3 Remaja Pembuat Konten Pocong Live Medsos Ditangkap Polres Sragen

jpnn.com, SRAGEN - Personel Polres Sragen menangkap tiga remaja yang diduga kuat membuat konten media sosial menggunakan atribut pocong.

Aksi tersebut terpaksa dihentikan pihak kepolisian karena dinilai memicu keresahan di tengah masyarakat luas.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto di Semarang, Kamis, mengatakan, ketiga remaja itu diamankan di terowongan rel KA sekitar Pasar Bunder Sragen oleh petugas Satuan Intelkam Polres Sragen.

"Petugas sedang melakukan patroli dan memantau aktivitas di di media sosial," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, ketiga remaja tersebut membuat konten tentang "pocong jadi-jadian" yang disiarkan secara langsung melalui media sosial.

Menurut dia, dalam aksinya para remaja itu membuat rekaman video di sejumlah lokasi, seperti Stadion Taruna dan Alun-Alun Sasono Langen Putro.

Ketiga remaja yang diamankan tersebut masing-masing RA (17), RG (17), dan JS (17) yang masing-masing berperan menggunakan kostum pocong maupun merekam video.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, tidak ditemukan motif tindak pidana lainnya.