Resbob dan Bigmo Tersangka Kasus Dugaan Fitnah Azizah Salsha

jpnn.com - JAKARTA – YouTuber Resbob dan Bigmo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan fitnah terhadap Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha.

Kasus dugaan fitnah terhadap putri dari politikus Andre Rosiade itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Sudah (ditetapkan tersangka) di minggu ini,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso di Jakarta, Kamis (5/3).

Rizki juga mengatakan bahwa penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan keduanya sebagai tersangka.

Namun, ia tidak mengungkapkan waktunya.

Diketahui, Azizah Salsha melaporkan pemilik akun TikTok @ibaratbradpitt dan akun YouTube @niceguymo, yaitu Resbob (Adimas Firdaus) dan Bigmo (Muhammad Jannah), atas dugaan penyebaran fitnah.

Kakak-beradik itu dilaporkan dengan Pasal 45 Ayat (4) dan (6) juncto Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Laporan itu diajukan usai keduanya mengunggah video di YouTube yang membicarakan mengenai kehidupan pribadi Azizah Salsha.