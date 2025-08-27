menu
Reseller Online Kini Bisa Dijalankan Tanpa Modal, Komisi Menggiurkan
Reseller Online Kini Bisa Dijalankan Tanpa Modal, Komisi Menggiurkan. Foto: TiraCommerce

jpnn.com, JAKARTA - TiraCommerce, platform social commerce, memperkenalkan skema reseller online tanpa modal dengan komisi flat 10 persen untuk setiap transaksi.

Program ini disebut sebagai langkah membuka akses peluang usaha digital bagi masyarakat luas.

Channel Development Manager PT Tira Satria Niaga, Endah Ediyati, mengatakan skema tersebut dirancang agar siapa pun bisa mencoba berjualan tanpa harus menyiapkan stok barang.

“Cukup fokus pada promosi, sementara logistik dan ketersediaan produk ditangani oleh platform,” ujar Endah, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/8).

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi TiraCommerce tanpa dipungut biaya. Setelah registrasi, peserta resmi menjadi reseller dan mendapatkan tautan affiliate untuk dibagikan di media sosial maupun aplikasi perpesanan.

Setiap transaksi yang masuk melalui tautan tersebut secara otomatis memberikan komisi kepada reseller.

“Kami menawarkan komisi flat 10 persen, sehingga hasil yang diterima lebih transparan dan mudah dipahami,” tambah Endah.

Produk yang dipasarkan bervariasi, mulai dari kebutuhan harian hingga merek premium. Sistem ini, menurut Endah, dapat membantu individu yang ingin mencoba usaha digital dengan cara yang lebih sederhana.

TiraCommerce memperkenalkan program reseller daring tanpa modal dengan komisi flat 10 persen per transaksi.

