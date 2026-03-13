menu
Resep Brongkos, Inspirasi dari Dapur Keraton Yogyakarta untuk Hidangan Lebaran

Dairy Champ ingin kembali mengangkat hidangan ini sebagai inspirasi menu Lebaran yang kaya cita rasa sekaligus menghadirkan sentuhan inovasi dalam cara memasaknya. Foto: dok Dairy Champ

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Idulfitri identik dengan berbagai hidangan khas untuk keluarga tercinta.

Namun, di balik ragam hidangan tersebut, Indonesia juga memiliki banyak kuliner tradisional dengan sejarah panjang yang tak kalah istimewa untuk dihadirkan saat Lebaran

Salah satunya adalah hidangan legendaris dari Yogyakarta yang telah dikenal sejak era Kerajaan Mataram Islam. 

Hidangan yang kemudian dikenal sebagai Brongkos Yogyakarta ini berisi potongan daging sapi, kacang tolo, tahu, serta telur rebus yang dimasak perlahan hingga bumbu meresap sempurna. 

Brongkos bahkan disebut sebagai salah satu makanan favorit Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta hingga kini masih dapat ditemukan di beberapa rumah makan yang menyajikan kuliner khas Keraton Yogyakarta. 

Melihat potensi tersebut, Dairy Champ ingin kembali mengangkat hidangan ini sebagai inspirasi menu Lebaran yang kaya cita rasa sekaligus menghadirkan sentuhan inovasi dalam cara memasaknya. 

“Melalui resep Brongkos Yogyakarta ini, kami ingin mengajak masyarakat menghadirkan variasi menu Lebaran yang berbeda namun tetap autentik dan kaya cita rasa Nusantara,” ujar Marketing Manager PT Etika Beverages Indonesia, Dodi Afandi.

Dodi menjelaskan berbeda dari resep tradisional pada umumnya yang menggunakan santan, dalam resep ini, susu evaporasi Dairy Champ digunakan sebagai alternatif untuk menghasilkan tekstur kuah yang lebih creamy dan gurih, sekaligus menawarkan pilihan yang lebih ringan dengan kandungan 0% kolesterol. 

