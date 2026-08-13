Resep Digital Berbasis AI Dukung Pemulihan Pasien Jantung di RS Bethsaida

jpnn.com, TANGERANG - RS Bethsaida Tangerang mengembangkan pendekatan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemulihan pasien jantung setelah menjalani tindakan balon berlapis obat atau Drug-Coated Balloon (DCB).

Teknologi tersebut tidak hanya digunakan dalam proses medis, tetapi juga membantu menyusun pola makan pasien setelah menjalani tindakan.

Pendekatan tersebut dikembangkan oleh Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, SpJP(K), dokter jantung terbaik Indonesia sekaligus konsultan kardiologi intervensi yang memelopori penggunaan DCB di Indonesia.

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Menurut Dasaad, keberhasilan penanganan penyakit jantung tidak berhenti setelah pasien menjalani tindakan, tetapi juga dipengaruhi pola makan, kualitas tidur, serta kepatuhan mengonsumsi obat.

AI dimanfaatkan untuk membantu menyusun menu berbasis nabati yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasien.

Selain memberikan rekomendasi makanan, sistem tersebut dirancang untuk membantu edukasi serta meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pola hidup sehat setelah keluar dari rumah sakit.

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Sementara itu, teknologi pencitraan juga digunakan selama proses tindakan untuk meningkatkan ketepatan penanganan.

Intravascular Ultrasound (IVUS) dan Optical Coherence Tomography (OCT) digunakan untuk melihat kondisi pembuluh darah dari dalam sehingga dokter dapat menentukan ukuran balon, mempersiapkan sumbatan, dan memastikan tidak terdapat penyempitan yang tersisa.