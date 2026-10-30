Resep Terbaru Onigiri Lemper yang Bikin Ngiler, Cita Rasa Nusantara dalam Balutan Nori

jpnn.com, JAKARTA - Aroma santan dan pandan yang berpadu dengan ayam suwir gurih menjadi bagian dari kenikmatan lemper yang akrab di lidah masyarakat Indonesia.

Cita rasa tersebut kini hadir dengan sentuhan baru melalui pembaruan resep Onigiri Lemper Ayam Suwir Gurih dari Yummy Choice Indomaret.

Mengusung konsep 'onigiri-nya Indonesia', produk ini menghadirkan pengalaman menikmati lemper dalam format modern yang praktis.

Diperkenalkan pada Kamis (29/10), resep terbaru Onigiri Lemper menggunakan nasi dengan aroma gurih khas santan dan pandan, sehingga cita rasanya semakin dekat dengan lemper.

Isiannya juga dilengkapi daun jeruk yang memperkaya rasa dan aroma ayam suwir.

Peluncuran resep terbaru ini turut dihadiri Nana Koot, food vlogger dan content creator asal Surabaya.

Menurut Nana Koot, Onigiri Lemper ini unik karena menghadirkan cita rasa lemper ayam yang familiar dalam bentuk onigiri yang praktis.

Perpaduan nasi, isian ayam suwir yang gurih, dan nori yang renyah memberikan sensasi makan yang menarik.