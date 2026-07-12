Reset Hidup Bersama Amazing Muharram 15, Cinta Quran Foundation Ajak Masyarakat Dukung Wakaf 99 Masjid

jpnn.com, JAKARTA - Cinta Quran Foundation kembali menggelar Amazing Muharram bertema Reset Your Life di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Memasuki penyelenggaraan ke-15, acara ini mengangkat keresahan masyarakat modern yang sibuk mengejar karier, bisnis, dan berbagai pencapaian untuk memperbaiki hubungan dengan Allah sebagai fondasi menjalani kehidupan.

Amazing Muharram 15 menghadirkan sejumlah tokoh inspiratif, di antaranya KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Ustaz Fatih Karim, Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, Pandji Pragiwaksono, Ivan Gunawan, Zaskia Adya Mecca, Ayana Jihye Moon, Harri Firmansyah, dan Ustadz Asep Supriatna.

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Ada juga penampilan nemukau dari Raom Laode dan Dinan Salman Al Farisi.

Suasana Amazing Muharram bertema Reset Your Life di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Minggu (12/7/2026). Foto: Source for JPNN

Para narasumber mengajak peserta memahami bahwa ketenangan hidup tidak selalu ditentukan oleh banyaknya pencapaian, tetapi oleh kuatnya hubungan dengan Allah.

Founder Cinta Quran Foundation, Ustaz Fatih Karim mengatakan banyak orang merasa hidupnya berat bukan karena masalahnya semakin besar, melainkan karena terlalu lama berjalan tanpa memperbaiki arah hidup.